Van’da şüpheli kadın ölümü

Van Erciş ilçesinde E.D isimli kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

ASAYİŞ 17.10.2022, 18:10 17.10.2022, 17:04
Van’da şüpheli kadın ölümü

Van’ın Erciş ilçesinde E.D isimli kadın, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.  Van’ın Erciş ilçesine bağlı Düvenci mezrası Kirtankêx köyünde E.D (20), şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre E.D, olaydan bir ay önce evli olduğu erkek tarafından şiddete uğradı ve şiddet sonucu ailesinin yanına döndü. MA’nın haberine göre; dün akşam saatlerinde aile evinde “intihar” ettiği öne sürülen kadının yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Dağ’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MA-Vanekspres

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