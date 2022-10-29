Van’da Roma dönemine ait bronz sikke ele geçirildi
Van’ın Erciş ilçesinde 197 adet bronz sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, Erciş ilçesinde F.A. ve E.A. isimli şahısların Eski Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 197 adet bronz sikkeyi satmaya çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri sikkelere el koyarken, yakalanan şüpheli şahıslar ise adli makamlara sevk edildi.iha
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