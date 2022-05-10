Van’da nefes kesen operasyon!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, içerisinde göçmen şahısların bulunduğu bir minibüs durdurulmak istenildi. Kaçan minibüsü takip eden polis ekiplerinin önünü kesmek isteyen ve plakası bulunmayan öncü başka bir aracın sebep olduğu kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Devam eden takip sonucu durdurulan 2 araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 32 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtemel şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, hastaneye kaldırılan polis memurunu hastanede ziyaret etti. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.İHA-DHA