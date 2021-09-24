Van’da minibüs sürücüleri bilgilendirildi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehiriçi minibüs ve otobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
ASAYİŞ 24.09.2021, 08:53
vanlı 6 saat önce
onlara kural yok yol ortasında yolcu indirip bindirme araçları yol kenarına sıkıştırmak resmen eşkiyalık yetmezmiş gibi insanlara hakaret........
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