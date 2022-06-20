Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 5 bin 250 paket sigara, 200 litre akaryakıt, 56 adet cep telefonu, 26 kilogram tütün, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 7 bin adet boş makaron, 2 adet manuel makaron sarma makinesi, bin 600 adet sahte bandrol ele geçirilmiştir.

6114 SKM çerçevesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen; 1 adet kamera, 1 adet kulaklık, 1 adet sım kart, 1 adet smart kart cihazı, 1 adet wi-fi cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 7 olay çerçevesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA