Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonları

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 230 adet tıbbi ilaç, 450 paket sigara, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçunda ise 15 adet pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.