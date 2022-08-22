Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 425 paket sigara, 12 adet boş alkol şişesi ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha