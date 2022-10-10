Van’da gözaltına alınan 7 organizatörden 4’ü tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan 6 ayrı operasyonda gözaltına alınan 7 organizatörden 4’ü tutuklandı.

ASAYİŞ 10.10.2022, 09:21
Van’da gözaltına alınan 7 organizatörden 4’ü tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulurken, 2 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi” denildi.İHA

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