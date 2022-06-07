Van’da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı

Van'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, bugün "şok ev" diye tabir edilen metruk yapıları yıktırdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi kırsalında daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evlerin olduğu ihbarı üzerine bir operasyon düzenledi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin gözetiminde Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin yardımıyla tespit edilen şok evler iş makineleriyle yıktırıldı.