Van’da flaş operasyon: 25 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 21, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 4 olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.