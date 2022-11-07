Van’da flaş operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Van’da PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 25 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 21, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 4 olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
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