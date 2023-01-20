Van’da flaş operasyon: 24 kişi gözaltına alındı
Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 32,59 gram metamfetamin, 13,8 gram esrar, 4,4 gram eroin ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 24 şahsa
‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.iha
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