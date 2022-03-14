Van’da flaş operasyon: 14 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 8 şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.