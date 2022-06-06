Van’da farklı suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı
Van’da polis ekipleri tarafından geçen hafta yapılan çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 29 kişi yakalanırken adli makamlara sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ilimiz genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 25 yıl hapis cezası bulunan 27 şahıs yakalanmış, 13 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 12 bin TL değerinde altın bileklik, 1 adet motosiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Hırsızlık suçlarına karışan 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet satır ele geçirildi. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; aranması olan 2 şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca, 7 adet cep telefonu ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.İHA
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