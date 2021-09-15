Van’da düzensiz göçmenlerin geçişine izin yok
Van’ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
ASAYİŞ 15.09.2021, 17:28
Kaynak: İHA
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