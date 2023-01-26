Van’da değişik suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası ve bin 500 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma’ suçlarından 10 yıl hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ile Motosikletli Polis Timlerimizce yapılan çalışmalarda 10 ayrı ilden aranması olan ve ‘Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.iha