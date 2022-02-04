Van’da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Van’ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde yaşanan 10 yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismarı olayı ile ilgili özel ekip kurularak yapılan çalışmalarda; KGYS dahil toplam 30 kameraya ait 104 saat görüntü izlenmiş, şüpheli şahsın çocuğu ısrarla takip ettiği ve girmiş olduğu apartmanda cinsel istismarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yüz tanıma sistemleri kullanılarak, şüpheli şahsın K.A. (30) olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.İHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|23
|46
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Hatayspor
|24
|37
|7. Beşiktaş
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Kayserispor
|24
|32
|10. Gaziantep FK
|22
|32
|11. Sivasspor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Giresunspor
|24
|27
|16. Galatasaray
|23
|27
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12