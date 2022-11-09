Van’da çeşitli suçlardan aranan 235 kişi yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla icra edilen faaliyetlerde; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 235 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.İHA