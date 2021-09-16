Van’da büyük yangın, evler boşaltıldı, esnaf seferber oldu

Yangında itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, esnaflar yanan iş yeri için seferber oldu. Apartman yangın nedeniyle boşaltılırken 7 saattir sürdürme çalışmaları devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde öğle saatlerinde 6 katlı binanın zemin katında bulunan bir iş yerinde çıkan yangında esnaf ve vatandaşların seferberliği insanlığın ölmediğini gösterdi. Çıkan yangında yapılan ihbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangının devam ettiği iş yerinde el birliğiyle eşyaları dışarıya taşımaya başladı.

Saatlerce devam eden yangında can kaybı yaşanmazken ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulans ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor. Yangının devam ettiği olay yeri ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.