Van’da büyük operasyon: Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van’da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

ASAYİŞ 24.08.2022, 10:53
Van’da büyük operasyon: Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.İHA

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