Van’da bin bağ ot yandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bin bağ ot yandı.

ASAYİŞ 17.08.2022, 14:27
Van’da bin bağ ot yandı

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kavuncu Mahallesi’nde meydana geldi. Halit Aşan’a ait ot yığınında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, bin bağ ot kullanılamaz hale geldi.

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