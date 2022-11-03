Van’da bin 35 personelle huzur güven uygulaması

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 Kasım 2022 tarihinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığının vatandaşlara hissettirilerek alanda görünür olunması maksadıyla huzur güven uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Uygulamaya 145 unsur Asayiş, Trafik, KOM, İSTH,TEM, JASAT, OYİ, Bot Timleri ve 10 köpek unsuru ile toplam bin 35 personel katılmıştır. Yapılan uygulamada; sorgulanan 9 bin 579 şahıstan, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak adli/idari işlem yapışmıştır. Kontrol edilen bin 819 araçtan 12 araca toplamda 2 bin 414 TL cezai işlem uygulanmış ve 5 araç trafikten men edilmiştir.

Uygulamada; 90 paket kaçak sigara ele geçirilerek 1 şahsa adli işlem uygulanmıştır. Genel güvenliği ve asayişinin sağlanarak vatandaşların huzur içerisinde yaşayabilmesine yönelik uygulamalara devam edilecektir” denildi.İHA