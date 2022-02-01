Van’da aranan bir kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz İpekyolu ilçesinde yapılan devriye esnasında; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan aranması olan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şahıs, yapılan işlemlerin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.İHA