Van’da aranan 22 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında ‘hırsızlık’ yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 36 yıl hapis cezası almış ve çeşitli suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalanmış ve 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 4 adet büyük tüp ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet kaleşnikof, 1 adet kaleşnikof şarjörü, 30 adet kaleşnikof mermisi, 2 adet silah, 1 adet şarjör, 10 adet mermi ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir” denildi.