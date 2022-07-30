Van’da 64 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem...

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğümüzce 22.07.2022-28.07.2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında;

15 şahıs 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet, 8 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 7 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 4 şahıs basit yaralama, 4 şahıs hırsızlık, 3 şahıs tehdit, 3 şahıs kamu malına zarar verme, 2 şahıs göçmen kaçakçılığı, 2 şahıs mala zarar verme, 2 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs karşılıksız yaralama, 1 şahıs kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs resmi belgede sahtecilik, 1 şahıs kumar için yer temin etmek, 1 şahıs yaralama, 1 şahıs basit cinsel saldırı, 1 şahıs askeri ceza kanuna muhalefet, 1 şahıs birden fazla kişiyle silahlı yağma, 1 şahıs mühür bozma, 1 şahıs taksirle ölüme neden olma, 1 şahıs adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs özel hayatın gizliliğini ihlal etme, 1 şahıs alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, 1 şahıs ulaşım araçlarının belli kalkış veya varış yerlerinde bulunan eşya hakkında hırsızlık suçlarına ilişkin (64) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.