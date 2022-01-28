Van’da 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 21-27 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 63 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA
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