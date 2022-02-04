Van’da 62 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın Muradiye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Şubat 2022 günü saat 08.20 sıralarında şüphe üzerine bir kamyonu durdurduğu belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan kamyonun kasasında ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 62 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiş olup, E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. isimli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.
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