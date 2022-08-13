Van’da 41 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 şahıs hakkında değişik suçlardan yasal işlem yapıldı.

ASAYİŞ 13.08.2022, 10:25
Van’da 41 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele bünyesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında; değişik suçlardan 41 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA

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