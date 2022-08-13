Van’da 41 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 şahıs hakkında değişik suçlardan yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele bünyesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında; değişik suçlardan 41 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA
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