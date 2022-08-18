Van’da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van’da hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

ASAYİŞ 18.08.2022, 18:01
Van’da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.İHA

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