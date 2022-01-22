Van’da 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada; 10 koli içerisinde 150 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla alakalı 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, ilimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.iha