Van’da 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada; 10 koli içerisinde 150 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla alakalı 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, ilimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.iha
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