Van’da 125 kilo 425 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Gürpınar ilçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan yakalamada; kamyonetin kapalı kasasının alt tabanında zulalanmış vaziyette 487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi”