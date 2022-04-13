Van’da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Van’da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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