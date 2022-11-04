Van sokaklarında torbacı operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilo 645 gram eroin, 111,27 gram metamfetamin, 108,82 gram esrar, 6,56 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 20 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.İHA