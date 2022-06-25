Van polisinden bilgilendirme çalışması

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, toptancı halinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek; dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü de dağıttı.