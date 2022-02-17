Van merkezli 3 ilde operasyon; 4 tutuklama
Van merkezli 3 ilde jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümünde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik müşterek çalışma yaptı.
Yapılan müşterek çalışmalarda, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında 'Kanuna Muhalefet', 'Terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek suçlarından' Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van Merkezli, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. DHA
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