Van'ın Başkale ilçesini sel vurdu
Van’ın Başkale ilçesinde öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojiden yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde Başkale ilçesinde kuvvetli yağış başladı. Bir anda bastıran ve sele neden olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Başkale ilçe merkezinde sel suları nehir gibi akarken, Van-Hakkari karayolu ise ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karayolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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