Van'ın Başkale ilçesini sel vurdu

Van’ın Başkale ilçesinde öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi.

ASAYİŞ 02.08.2021, 15:26 02.08.2021, 16:51
Van'ın Başkale ilçesini sel vurdu

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde Başkale ilçesinde kuvvetli yağış başladı. Bir anda bastıran ve sele neden olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Başkale ilçe merkezinde sel suları nehir gibi akarken, Van-Hakkari karayolu ise ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karayolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşıma kapanan Van-Hakkari karayolunda bekleyen onlarca araç ise yolun açılmasını bekliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Bugün (02.08.2021 Pazartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzeyi, doğusu ve güneyi ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunulmuştu.

#Vanın Başkale ilçesini sel vurdu
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