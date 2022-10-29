Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 09.45'te İskele Öğretmenevi önünde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 LBD 89 plakalı Fiat Kartal marka otomobil ile 65 M 0204 plakalı Fiat marka şehiriçi minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.iha