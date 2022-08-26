Van'da trafik kazası: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaldıran Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isimi ve plakası öğrenilemeyen İran plakalı otomobil seyir halinde iken kaza yaptı. İhbar sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Trafik kazında yaralanan 1’i ağır 4 kişi ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.