Van'da "torbacı" operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 31 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 16-22 Aralık tarihlerinde, gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 18,37 gram sentetik uyuşturucu, 22,79 gram esrar, 10,07 gram eroin ve 82 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 10'u hakkında "uyuşturucu ticareti", 21’si hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.AA
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