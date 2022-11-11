Van'da "torbacı" operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

ASAYİŞ 11.11.2022, 11:10
Van'da "torbacı" operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4-10 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26,05 gram eroin, 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 43,06 gram esrar ve 15 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti", 19'u hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı. AA

Yorumlar (1)
Hepimiz birbirimize emanetiz 2 saat önce
AMATEM, Hayatın Renkleri Solmasın Derneği, Narkotik Şube ve vatandaşların zaman zaman belirttiklerine göre zehir üreticileri, zehir tacirleri ve torbacılar Pakistan, Afganistan, İran güzergahına yakın olan Vanımızda kızıyla erkeğiyle gençliğimize çok zarar veriyorlar. Madde kullanımı çok artmış. Ne olur bütün aileler, bütün vatandaşlar dikkatli ve duyarlı olsun. Narkotik Şube aileleri bilinçlendirmek için seminerler veriyor. Herkes, her kurum, hepimiz şehrimizi keş ve ayyaşların tahribatından koruyalım, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkalım. Zehir işiyle uğraşan toplum düşmanı rezilleri deşifre edelim, ilgili makamlara bildirelim.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10