Van'da "torbacı" operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 4-10 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 26,05 gram eroin, 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 43,06 gram esrar ve 15 hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti", 19'u hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı. AA
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