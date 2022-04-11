Van'da tek katlı evde balık istifi 35 kaçak göçmen yakalandı
VAN'da, tek katlı ve arka tarafına ek kapı girişi olan evde, balık istifi 35 Afgan kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaçak göçmenler olduğu ihbarı aldı. Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, 1+1 evde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmeni yakaladı.
Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Aç ve susuz kaldıkları belirtilen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kaçak göçmenler için evin arka tarafına gizli ek kapı girişi yapıldığı da öğrenildi. (DHA)
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