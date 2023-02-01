Van'da sürücülere ceza yağdı! 7 araç trafikten men edildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yapıldığı bildirildi.

25-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 bin 296 araç/sürücünün denetlendiği, toplam 685 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası karar tutanağı uygulandığı ve 7 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.iha