Van'da sürücülere ceza yağdı! 7 araç trafikten men edildi
Van’da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 685 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı uygulandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yapıldığı bildirildi.
25-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 bin 296 araç/sürücünün denetlendiği, toplam 685 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası karar tutanağı uygulandığı ve 7 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.iha
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