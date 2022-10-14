Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı.

ASAYİŞ 14.10.2022, 12:40
Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.

Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Atanur Aydın ve askerler katıldı. AA

Yorumlar (1)
Yerli 3 saat önce
Teröre ve destekçilerine Allah lanet etsin VE edecek .!!!
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