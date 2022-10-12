Van'da Polis araç sürücülerine ceza yağdırdı: 25 araç trafikten men edildi!

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.

ASAYİŞ 12.10.2022, 09:44 12.10.2022, 09:46
Van'da Polis araç sürücülerine ceza yağdırdı: 25 araç trafikten men edildi!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, geçen hafta kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.

Uygulamalar sırasında 12 bin 32 aracı kontrol eden ekipler, 1393 araç ve sürücüye idari para cezası uyguladı, 25 aracı trafikten men etti. AA

Yorumlar (3)
Fatih 7 saat önce
Teşekkür eder denetimlerin devamını bekliyoruz gürültülü araç kullanan bu kendini bilmezler başbelası
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Cemal T. 8 saat önce
O ceza yazan eller dert görmesin inşAllah.geceleri Suvaroğlu caddesinde gece 1 de 2 de son ses müzik eksoz sesi saygısız bu magandalar.
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Van65kl 8 saat önce
Ohhhh ne iyi ettiniz...trafikte soytarılık yapan özellikle doğan şahin marka otomobiller arkanızdan az küfür edilmedi..denetimler devam etmeli
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