Van'da Polis araç sürücülerine ceza yağdırdı: 25 araç trafikten men edildi!
Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.
ASAYİŞ 12.10.2022, 09:44 12.10.2022, 09:46
Fatih 7 saat önce
Teşekkür eder denetimlerin devamını bekliyoruz gürültülü araç kullanan bu kendini bilmezler başbelası
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Cemal T. 8 saat önce
O ceza yazan eller dert görmesin inşAllah.geceleri Suvaroğlu caddesinde gece 1 de 2 de son ses müzik eksoz sesi saygısız bu magandalar.
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Van65kl 8 saat önce
Ohhhh ne iyi ettiniz...trafikte soytarılık yapan özellikle doğan şahin marka otomobiller arkanızdan az küfür edilmedi..denetimler devam etmeli
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