Van'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Tekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 TB 884 plakalı Ford Fiesta marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.
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