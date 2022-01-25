Van'da otobüslere yönelik denetim yapıldı
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, kış koşullarına bağlı olarak sis, yağış ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yaptı.
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|Yatsı
|Takımlar
|O
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|21
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|37
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|P
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|23
|54
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|22
|45
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|23
|38
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|23
|37
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|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
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|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
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|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
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|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
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|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
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|37
|6. Arsenal
|21
|36
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|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
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|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
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|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
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|16
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|21
|15
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|18
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