Van'da Olaylı Gece: Polis ile bir grup arasında gerginlik!

Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde toplanan bir grup, yola barikatlar kurarak eylem yaptı. Artarda patlama seslerinin geldiği bölgede polis eylemcilere gaz bombaları ile müdahale ediyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Sürmeli 2. Sokakta, bir araya gelen gençler yolu çöp konteynerleri ile trafiğe kapatarak eylem yaptı. Sokak aralarında ateş yakıp slogan atan geçlere polis ekipleri tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Artarda patlama seslerinin duyulduğu mahallede, göstericiler ile polis arasında başlayan gerginlik sürüyor.

Serhatnews