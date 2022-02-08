Van'da Ocak ayında kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralandı? İşte veriler...

Türkiye genelinde her gün onlarca trafik kazası yaşanıyor. Günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazaları, çevresel koşulların yanı sıra vatandaşların hatalarından dolayı da yaşanıyor. Dikkatsiz araç kullanımı, ölümlere ve yaralanmalara sebep oluyor.

‘Van'da Ocak ayında kaç kaza meydana geldi?’

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan aldığımız verilere dayanarak; ülkede Ocak ayında yaşanan toplam kaza sayısını, trafik kazalarına neden olan unsurları, ülke genelinde Ocak ayında uygulanan trafik cezalarını, Van’da Ocak ayında yaşanan trafik kazalarını sizler için derledik.

‘18 bin 142 yaralı’

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan derlediğimiz bilgilere göre; ülkede Ocak ayında toplam 37 bin 830 trafik kazası yaşandı. Ölümlü kaza sayısı 118 olurken, yaralanmalı kaza sayısı ise 12 bin 181, maddi hasarlı kaza sayısı ise 25 bin 531oldu. Kazalarda ölen kişi sayısı 148, yaralanan kişi sayısı ise 18 bin 142 oldu.

Bu kazaların 12 bin 329’u sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. 2021 yılında yaya, yolcu, sürücü ve araç plakasına toplam 1 milyon 327 bin 947 ceza kesildi.

‘153 kişi yaralandı’

Van’da Ocak ayında ölü ve yaralıların olduğu kaza sayısı 80 oldu. Maddi hasarlı kaza sayısı ise 217 oldu. Kazalarda 153 kişi yaralandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL