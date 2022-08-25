Van'da korkutan yangın!

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 3 konteynerda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ASAYİŞ 25.08.2022, 18:45
Van'da korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Niyazi A.’ya ait 3 konteyner bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuğba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Konteynerın arka tarafında bulunan tüplere sıçrayan yangın müdahaleyi güçleştirdi. 2 araç 6 personel ile yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.iha

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