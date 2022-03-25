Van'da kaçak göçmenlerin kaldığı ev yıkıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındığı metruk ev olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belediye ekipleri, polis ile İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Bağlam Sokak’ta belirlenen eve gitti. Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından sahibi tespit edilemeyen ev, Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesiyle yıkıldı. (DHA)