Van'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 22-29 Ocak 2023 tarihleri arasında 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 249 adet cep telefonu ve 140 paket sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır denildi.İHA